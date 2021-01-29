29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan duyurdu: Esnafa destek

Başkan Erdoğan duyurdu: Esnafa destek

Esnafa destek... Başkan 'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından hazırlıklar başladı. ; 2019- cirolarına yönelik çalışma başlattı. 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.01.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan duyurdu: Esnafa destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından hazırlıklar başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı; 2019- cirolarına yönelik çalışma başlattı.

2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor.

Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak.

Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 'de yayınlandıktan sonra ödeme süreci başlayacak.

2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü ödenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA