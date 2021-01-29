Başkan Erdoğan duyurdu: Esnafa destek
Esnafa destek... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından hazırlıklar başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı; 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından hazırlıklar başladı.
Gelir İdaresi Başkanlığı; 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı.
2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor.
Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak.
Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ödeme süreci başlayacak.