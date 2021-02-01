A HABER ÖZEL I İşte tarla ve market fiyatları... Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürün hangisi?
A Haber Muhabiri Ece Altuğ katıldığı canlı yayında tarla ve market fiyatları arasındaki farkı bir tablo üzerinden değerlendirdi. Altuğ ayrıca ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünü de açıkladı. İşte detaylar...
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Altuğ, ocak ayında markette fiyatı en çok düşen ürünün karnabahar, üreticide ise lahana olduğunu ifade etti.
Ece Altuğ lahana, maydanoz, süt, patates, marul,elma, yeşil soğan gibi ürünlerin tarla ve market fiyatı farkını tablo üzerinden izleyicilerle paylaştı.