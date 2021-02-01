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A HABER ÖZEL I İşte tarla ve market fiyatları... Ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürün hangisi?

Muhabiri katıldığı canlı yayında tarla ve market fiyatları arasındaki farkı bir tablo üzerinden değerlendirdi. Altuğ ayrıca ocak ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünü de açıkladı. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2021 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021
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Muhabiri canlı yayında üretici ile market arasındaki farklılıklarını bir tablo üzerinden değerlendirdi.

O ÜRÜNLER ZİRVE YAPTI

Ece Altuğ ocak ayında markette fiyatı en çok artan ürünün olduğunu belirtirken, üreticide ise fiyatı fiyatı en çok yükselen ürünün olduğu söyledi.

Altuğ, ocak ayında markette fiyatı en çok düşen ürünün , üreticide ise olduğunu ifade etti.

Ece Altuğ lahana, , süt, , ,, gibi ürünlerin tarla ve market fiyatı farkını tablo üzerinden izleyicilerle paylaştı.

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