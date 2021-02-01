Dolar 5.5 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 7,20'yi gördü! Dolarda düşüş sürecek mi?
Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gerileyen dolar yeni haftaya hızlı şekilde düşerek başladı. Güne 7.31 lira seviyesinden başlayan dolar 7.20 seviyesini görerek yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Geçen hafta Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda verdiği mesajlar ve "enflasyonla mücadele" vurgusuyla gerilemeye başlayan dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1,3 değer kaybederek cuma gününü 7,3179'dan tamamladı.
Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajlarıyla gerileyen dolar, yeni haftaya da düşüşle başladı. Güne 7.31 lira seviyesinden giriş yapan dolar kuru, 7.20 seviyesini görerek yaklaşık 5.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 lira seviyesini görmüştü.
Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.
2021 yıl sonu enflasyon tahminin aynı seviyede tutulması, Merkez Bankası'nın tahminleri konusunda öngörülebirliğini artırırken, sıkı para politikasının devam edeceği durumu, TL'in diğer gelişen ülke paralarına göre daha güçlü duruş sergilemesine neden oluyor.
Yeni haftada yurt içinde piyasaların gözü enflasyon verisinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 1,48 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,48) göre, bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.
Dolar/TL saat 12:47 itibariyle, 7.2231 lira seviyesinden işlem görürken, gün içi en yüksek 7.3151 seviyesini, en düşük ise 7.2093 seviyesini gördü. Aynı saatte euro 8.7380 lira seviyesinden alıcı bulurken, en yüksek 8.8821 seviyesini, en düşük ise 8.7273 seviyesini gördü.
Dolar kurundaki zayıf seyir gram altın fiyatlarını baskıladı. Gram altın 432 liradan alıcı buluyor.
DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.