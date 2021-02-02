Yüksek promosyon formülü: Emekliye 750 TL!
Emekliye 750 TL promosyon verilecek. Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve yeni emekliler, maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon alıyor. Kampanyalardan yararlanarak tutarı artırmak da mümkün. Ancak şartlara dikkat. İşte emekliye banka promosyonunun detayları...
Bankalar emekliye 750 TL promosyon verecek.
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ve yeni emekliler, maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon alıyor.
Kampanyalardan yararlanarak tutarı artırmak da mümkün.
Ancak şartlara dikkat.
İşte emekliye banka promosyonunun detayları...
Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. 3 yılda bir maaşların yatırıldığı bankalar, promosyon adı altında ödeme yapıyor.
Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor.
ÖZELDE ARTIYOR
Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira promosyon ödüyor. Ancak bunlar taban tutarlar.
Bankalar bu tutarların altında ödeme yapamıyor, isterse daha fazla verme imkanına da sahip.
Bankaların emekli müşteri yarışı, özel bankaların kampanyalarla tutarı artırmasını sağlıyor.
TEK ŞART VAR
Promosyondan yararlanmak için tek şart var. O da seçilen bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek.
Taban promosyondan yararlanmak için bunun dışında bir şart bulunmuyor.
Ancak kampanyalardan yararlanıp tutarı artırmak isteyenlerin başkaca şartlara uyması gerekebiliyor.
Çünkü pek çok banka, müşterilerine bazı koşulları sağlamaları halinde daha fazla promosyon veriyor.
Bu nedenle bankayla anlaşmadan önce daha yüksek promosyon sunan bankaların hangi ek şartları arayıp aramadığı iyice araştırılmalı.
Ek ürün koşulu aramaksızın bin 500 lira nakit ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşulları sağlayanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.
BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekliler, seçtikleri şubeye giderek talebini iletebiliyor.
Ayrıca e-Devlet'ten de banka değişikliği yapmak mümkün. Yeni emekliler ise isterse aylık başvurusu sırasında banka seçimini yapabiliyor.
Ardından bankaya taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.
BUNLARA DİKKAT!
Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, taban tutarı alırsınız. Bazı bankalar da şartsız tutarı artırıyor. Bu bankaları da seçebilirsiniz.
Bazı bankalar maaşını şubesine taşıyanlara yüksek ödeme yapıyor.
Bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara promosyonu artırıyor. Karar verirken bunları göz önünde bulundurun.
Promosyon imzasını atmadan önce şartları iyice inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçünbiçin ve kararınızı verin.
Banka promosyonunu aldıktan sonra daha cazip fırsat çıkarsa, bunu değerlendirmeniz mümkün. Bunun için aldığınız promosyonu iade etmeniz gerekiyor.
İade tutarı, taahhüdün tamamlanmasına kalan süre üzerinden hesaplanır. Kalan sürenin promosyonunu geri vermeniz gerekir.