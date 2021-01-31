ÖRNEK HESAP 1

2019 cirosu: 2 milyon lira 2020 cirosu: 800 bin lira Ciro kaybı: 1 milyon 200 bin lira Ödenecek destek: 1.2 milyon X % 3=36 bin lira

ÖRNEK HESAP 2

2019 cirosu: 80 bin lira 2020 cirosu: 40 bin lira Destek hesabı: 40 bin X % 3=1.200 lira Ödenecek destek: 2 bin lira