Ev alacaklar dikkat! Emlakçıların ucuz ev oyunu deşifre oldu

İSTANBUL'DA YENİ EV 90 BİN

Farklı kurumlara ait ilanları incelenerek alıcı gibi arandığında gerçek ortaya çıkıyor. İstanbul Esenyurt'ta 2+1 yeni bir dairenin fiyatı 107 bin lira olarak gösterilen ilanın emlakçısı aranarak "Yatırım için ev bakıyorum fiyat çok cazip, evin bir sorunu mu var?" diye sorulunca önce evin tapu teslim olduğu hiçbir sorunu olmadığı söyleniyor. Evin görülmek istendiği söylendiğinde ise "Pardon ilandaki fiyat o evin peşinatı toplam tutar 190 bin kalanı için kredi ya da senet yapalım" yanıtı alınıyor. Bu defa firmaya ilan sitesinde kendilerine ait 90 bin lira 125 bin lira değerinde başka evler olduğunu söylediğinde "Çok bilgi girişi var, sizin gördükleriniz eskiler. Ama sizinle tanışmak isteriz. Ofisimize gelirseniz başka seçenekleri konusunda bilgi veririm" yanıtı veriliyor. Yani amaç alıcının o ofise gitmesi, satış temsilcisi de bu konuda oldukça ısrarlı.