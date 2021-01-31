Anneye 9.429 TL'lik tahsisat: Doğum yardımı, süt parası...
Anneye 9.429 liralık ödenek.... Doğum yapan annelere ülkemizde pek çok maddi destek sağlanmaktadır. Doğum yardımı ve emzirme ödeneği ile çalışan anneler için doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödenmektedir. Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı. Asgari ücretlinin ödemesi 1.580 TL artışla 7.324 TL'den 8.904 TL'ye yükseldi.
Doğum yapan annelere ülkemizde pek çok maddi destek sağlanmaktadır.
Doğum yardımı ve emzirme ödeneği ile çalışan anneler için doğum izninde oldukları sürenin parası da devlet tarafından ödenmektedir.
Yeni yılda maaşların artmasıyla iş göremezlik ödeneğinin tutarı da arttı.
Asgari ücretlinin ödemesi bin 580 lira artışla 7 bin 324 liradan 8 bin 904 liraya yükseldi.
Çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen doğum yardımının tutarı ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira.
Emzirme ödeneği yani süt parası için de kadının çalışıyor olması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor.
Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor.
2020'de tutar 202 liraydı. Bu yılın tutarının 225 lira olarak açıklanması bekleniyor.