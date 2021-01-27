Emekli olamayana toplu para imkanı! Bir dilekçe ile başvurabilirsiniz

NELER ÖDENİYOR?

Ne kadar ödeneceği ise o zaman yatırılan paranın her yıl katsayısının güncellenmesiyle belirleniyor. SSK'lılara (4A) 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor.