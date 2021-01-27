Emekli olamayana toplu para imkanı! Bir dilekçe ile başvurabilirsiniz
Emekli olamayanlara müjdeli haber... Yıl ve yaş şartlarını doldurmasına karşın primi tamamlayamadığı için emekli olamayanlara toplu para imkanı var. Bunun için SSK ve Bağ-Kur’luların SGK’ya bir dilekçe ile başvurması yeterli oluyor.
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HANGİ ŞARTLAR VAR?
Her çalışanın hayali emekli olmak. Emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor.
Bu sigortalılar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat ederek paralarını geri alabiliyor.
HANGİ ŞARTLAR VAR?
Yasa, SSK ve Bağ- Kur'lular için toplu para alabilmenin şartlarını şöyle sıralıyor:
Bağ-Kur'lulara (4B) ise tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.
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