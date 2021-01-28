Son dakika: Yabancı sermayenin gözü Türkiye'de!

DOĞRU ADIMLAR ATILDI

Pimco'nun gelişen piyasalar direktörü Pramol Dhawan, "Türkiye'ye yatırım yapmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Politika adımlarının doğru yönde atıldığını görüyoruz ve Türkiye bu politikaları devam ettirdiği sürece gelişen piyasalardaki olumlu dış ortamdan faydalanabilir" değerlendirmesini yaptı. Yatırımcıların temel verilere bakması gerektiğine dikkat çeken Dhawan, Türkiye ekonomisi için "Çok büyük ve yatırıma açık" tespitinde bulundu.

HEYECANLANDIRIYOR

Amundi ve UBS de gelişen piyasa tahvil pozisyonlarında Türkiye'nin ağırlığını "piyasa üzeri getiri"ye yükselttiler. Amundi'nin gelişen ülke tahvillerinden sorumlu kıdemli fon yöneticisi Hakan Aksoy, Türkiye'de son dönemde "doğru şeyler" yapılmaya başlandığını söyledi. Aksoy, "Birçok ülkede getirilerin negatif olduğu bir dönemde, Merkez Bankası faiz artırıyor ve reform vaat ediyor. Bu da bizi Türkiye pazarı için heyecanlandırıyor" dedi. Gelişen piyasa tahvil fonu rakiplerinin yüzde 99'undan daha yüksek getiri sağlayan Vanguard Asset Management ise tüm kısa Türk Lirası pozisyonlarını kapattığını açıkladı.