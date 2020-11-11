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Son dakika | Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan firmalara 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti

Son dakika haberi..., fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2020 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020
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Son dakika | Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı yapan firmalara 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesti.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166'sı toptan sebze meyve, 20'si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

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