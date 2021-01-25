Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarını ceplerine koydu. SSK ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarının ödenmesinin ardından şimdi sıra Bağ-Kur emeklilerinde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi duyuruldu. Peki, 25 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Ocak Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte haberin detayları...