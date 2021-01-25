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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca emekli bayram edecek! 25 Ocak Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 emekli zamlı maaş ödeme günleri... Milyonlarca emekli bayram edecek! 25 Ocak Bağ-Kur emekli maaşı yattı mı? 2021 emekli zamlı maaş ödeme günleri... 25 Ocak emekli maaşı yattı mı? Milyonlarca emeklinin 2021 Ocak zammı yüzde 8,36 olarak belirlenmişti. SSK ve memur emeklilerinin zamlı maaşları ödendikten sonra gözler Bağ-Kur emeklilerine çevrilmişti. Milyonlarca Bağ-Kur'luların heyecanla beklediği emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli zamlı maaş ödeme günleri... Giriş Tarihi: 25.01.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 11:12
Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarını ceplerine koydu. SSK ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarının ödenmesinin ardından şimdi sıra Bağ-Kur emeklilerinde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödeme takvimi duyuruldu. Peki, 25 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? 2021 Ocak Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Kim ne kadar alacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bu ay hesaplarında görecekler. Ayın 18'inden itibaren yatırılacak maaşlar zamlı olacak. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT! EMEKLİLİK İÇİN SON FIRSAT
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.