Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi: Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 tarihleri... Emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi: Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 tarihleri...
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekliye Kurban ve Ramazan Bayramı'nda 1.000 TL ikramiye ödemesi yapılıyor. Yılda iki kez verilen emekli promosyon ödemesine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Emekliler 2021 yılında zamlı maaşlarının yanından ikramiye ödemeleri ile rahat nefes alıyor. İşte, Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 tarihleri...
Giriş Tarihi: 26.01.2021 17:56
Milyonlarca emekliye 2021 yılında her sene olduğu gibi iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin hesaplarına yatacak ikramiyelerin tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklama sonrasında belli olacak. Emekli ikramiyelerinden yaklaşık 12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler maaşlarının yanında aldıkları ikramiye ödemeleri ile derin nefes alıyor. İşte, kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.
BAĞ*KUR'LULARA EMEKLİLİK FIRSATI
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2021'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.