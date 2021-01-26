Milyonlarca emekliye 2021 yılında her sene olduğu gibi iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin hesaplarına yatacak ikramiyelerin tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklama sonrasında belli olacak. Emekli ikramiyelerinden yaklaşık 12.5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Bilindiği üzere emekliler maaşlarının yanında aldıkları ikramiye ödemeleri ile derin nefes alıyor. İşte, kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2021 tarihleri...