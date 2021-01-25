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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak

Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında nükleer teknolojiye geçmiş olacak." açıklamasında bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak

Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak." dedi.

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 40'lara kadar düştüğünü belirten Bakan Dönmez, "İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Fatih, dün sondaj yapacağı yeni lokasyon olan Türkali-2'ye vardı. Çalışmalarına başladı." diye konuştu.

FATİH TÜRKALİ-2 KUYUSUNA ULAŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece 'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz 'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından 'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak'ta başarıyla tamamlamıştı.

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