Enerji Bakanı Fatih Dönmez: 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak
Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak." dedi.
Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 40'lara kadar düştüğünü belirten Bakan Dönmez, "İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, "Fatih, dün sondaj yapacağı yeni lokasyon olan Türkali-2'ye vardı. Çalışmalarına başladı." diye konuştu.
FATİH TÜRKALİ-2 KUYUSUNA ULAŞTI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bakan Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalarını 77 günde 18 Ocak'ta başarıyla tamamlamıştı.