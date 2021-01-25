Son dakika haberine göre... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Büyük bir aksilik olmazsa 2023 yılında Türkiye nükleer teknolojiye geçmiş olacak." dedi.

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın yüzde 40'lara kadar düştüğünü belirten Bakan Dönmez, "İşletmeye alacağımız santrallerle bu sene 100 bin megavat kurulu güç üstüne çıkarız." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Fatih, dün sondaj yapacağı yeni lokasyon olan Türkali-2'ye vardı. Çalışmalarına başladı." diye konuştu.