Son dakika | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan müjdeyi verdi: 150 bin liraya kadar hibe destek devam edecek

"Geçen sene olduğu gibi 2021'de de KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek."

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe olarak karşılanacağı bilgisini veren Pekcan, "Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 1-28 Şubat tarihlerinde tüm illerimizdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin ekonominin her alanında güçlenmesine çok önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) 'SheTrades Outlook' platformunca başarılı uygulamalardan seçilen 'Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı', 'Export Akademi Programı' gibi eğitim çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her alanda başarılı olan kadın girişimcilerimize yönelik desteklerimiz sürecek."