23 Ocak 2021, Cumartesi
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İş kurana 30.150 TL destek!

Girişimci gençler 3 yıl vergi ve 1 yıl prim teşviğinden yararlanıyor. Yıllık kazanç primde 14 bin 810, vergide ise 15 bin 340 liraya yükseldi. İşte merak edilen tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.01.2021
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İş kurana 30.150 TL destek!

Gençlerin iş bulmalarının yanı sıra iş kurmaları da destekleniyor. Bağ- Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor.



İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve 'ya 'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.





Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, 14 bin 810 lirayı buluyor. Genç girişimcinin her ay bin 234 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor. İlk kez bir mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.



Gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Kazanç yıllık 15 bin 340 lira oluyor.




VERGİ HESABI

Yıllık 75.000 TL gelir elde edilmişse:
130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için % 27 gelir vergisi ödenir.
22.000 x 0.27 = 5.940 TL 5.940 + 9.400 = 15.340 TL





PRİM TEŞVİĞİ

: 3.577,50 TL

Aylık prim: 3.577,50 x % 34,5 = 1.234,23 TL

Yıllık prim: 1.234,23 x 12 = 14.810,76 TL

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