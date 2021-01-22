Milyonlar başvurdu! 100 milyarlık yapılandırmada son 10 gün



Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile vergi daireleri, diğer kurumlara olan borçlar için 1 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular da 1 Şubat 23:59'a kadar sürecek.