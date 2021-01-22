Yeni yılla birlikte zamlandı: Anneye en az 6.376 TL ödeme!
Yeni yılda anneye 6.376 TL ödeme! Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlar ne kadar alacak? Asgari ücret artışı o gelirleri de etkiledi. SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.
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Doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışanlar ne kadar alacak?
Asgari ücret artışı o gelirleri de etkiledi.
SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor.
Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor.
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor.
Buna göre, ilk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 2 bin 920 lira 66 kuruş alıyor.
Bu tutar yeni yılda 3 bin 550 lira 34 kuruşa çıktı.