Milyonlara emeklilik fırsatı! Yapılandırma ile emekli olabilirsiniz

HANGİ PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?



30 Ağustos 2020'ye kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 1 Şubat'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Mart'a kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek. Peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.