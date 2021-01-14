Milyonlara emeklilik fırsatı! Yapılandırma ile emekli olabilirsiniz
Yapılandırma ile milyonlara emeklilik fırsatı var. Bağ-Kur’lular yapılandırma ile borcundan kolayca kurtulurken; sağlık hizmetlerinden, teşviklerden, 5 puanlık indirimden yararlanabilecek, şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Peki hangi prim borçları yapılandırılacak? Yapılandırmada son gün nedir? İşte detaylar...
Bağ-Kur'lular yapılandırma ile borcundan kolayca kurtulurken; sağlık hizmetlerinden, teşviklerden, 5 puanlık indirimden yararlanabilecek, şartları sağlıyorsa emekli olabilecek. Peki hangi prim borçları yapılandırılacak? Yapılandırmada son gün nedir? İşte detaylar...
HANGİ PRİM BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?
30 Ağustos 2020'ye kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 1 Şubat'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Mart'a kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek. Peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.
YAPILANDIRMAYA BAŞVURULMAZSA NE OLACAK?
31 Ekim itibarıyla prim borcu bulunan Bağ- Kur'luların borçlarını 1 Şubat'a kadar ödeyememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 31 Ekim'den önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, borçları silinecek.
Bu süreler sigortalılık süresinden sayılmayacak.
Kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek.
HİZMET SÜRESİNİ CANLANDIRMAK AVANTAJLI MI?
Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında daha düşük ödemeyle canlandırabilecek.
YAPILANDIRMANIN FAYDASI NEDİR?
Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.
İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. 5 puanlık prim indirimi de mümkün olacak.
BORCUNU ÖDEYEREK EMEKLİ OLACAKLARA KREDİ İMKANI NASIL?
SGK, prim borcunu yapılandırarak ya da sigorta süresini canlandırarak emekli olabilecek Bağ-Kur'lulara kredi imkanı da sağladı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank ile imzalanan protokol kapsamında sigortalılar 36 ay vade ile kredi kullanabilecek.