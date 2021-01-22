Bitcoin 28 bin dolara çakıldı! Bitcoin'de büyük düşüş

1 TRİLYON DOLARI AŞMIŞTI

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.