Bitcoin 28 bin dolara çakıldı! Bitcoin'de büyük düşüş
Kripto paraların gözdesi Bitcoin, 42 bin dolara çıkarak kırdığı rekorun ardından düşüşe geçti. Yaklaşık 1 haftadır düşüş yaşayan Bitcoin, sabah saatlerinde 28 bin 800 dolara kadar geriledi. Kısa süreli bir çakılma yaşayan Bitcoin tekrar 30 bin dolar üstüne çıktı.
2020'nin son çeyreğinde yükseliğe geçen Bitcoin, 2021'in ilk günlerinde peş peşe rekorlar kırdı. 42 bin doları geçen Bitcoin ardından düşüşe geçti. 1 haftadır düşüşünü sürdüren Bitcoin, 30 bin doların altına düştü. Bitcoin sabah saat 04.00 sularında 28 bin 800 dolara kadar düştü.
1 TRİLYON DOLARI AŞMIŞTI
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa Perşembe erken saatlerde indiği 992 milyar dolardan yaklaşık 90 milyar dolar düşüşle 902 milyar dolara kadar geriledi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 90 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.
Toplam 8,304 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,727 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
"BITCOIN DEPOLANIYOR"
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor" başlıklı analizinde, "Glassnode, dolaşan 18.6 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 80'inin şu anda 'likit olmayan' cüzdanlarda depoladığını tahmin ediyor" dedi ve ekledi:
"Likit Bitcoin cüzdanları, Ocak ayı başında 175,000 Bitcoin'den son bir ay içinde 270,000 BTC'ye yükseldi. Her gün yaklaşık 900 Bitcoin basılıyor. Glassnode'a göre, bu ortalamanın sadece üçte biri Temmuz 2020'den bu yana borsalara gönderiliyor.
"BlackRock, SEC'e bazı fonları aracılığıyla Bitcoin'e dayalı vadeli sözleşme alabileceğini belirten belge yolladı. Dünyanın en büyük fon yönetimi şirketlerinin arasında bulunan BlackRock, 8 trilyon dolarlık varlığa sahip. Fonlar sadece nakit uzlaşılı vadeli kontrat listeleyen borsalarda tutulabilecek. Bu da, CME'de işlem yapılacağı ihtimalini güçlü kılıyor.
"Kripto sanat eseri 150 bin dolardan alıcı buldu. Rick and Morty'nin yaratıcılarından olan Justin Roiland, Nifty Gateway'de kripto sanat eserini sattı. Eser, 'Yapabildiğimin En İyisi' adlı koleksiyonunda yer alıyor."