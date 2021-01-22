Engelli çalışanlara 1.500 TL'lik vergi indirimi: Erken emeklilik imkanı da var
Engelli çalışanların gelir vergisi avantajları maaşlarına katkı olurken, erken emeklilik sağlıyor. Bu yıl üst rakam 1.500 TL. Peki engelli çalışanlara yönelik vergi indirimi maaşlara nasıl yansıyor ve engellilere yönelik vergi indirimi nasıl alınıyor? İşte bütün detaylar...
Engelli çalışanların gelir vergisi avantajları maaşlarına katkı olurken, erken emeklilik sağlıyor.
Bu yıl üst rakam 1.500 TL. Peki engelli çalışanlara yönelik vergi indirimi maaşlara nasıl yansıyor? ve engellilere yönelik vergi indirimi nasıl alınıyor? İşte detaylar...
Vergi ile ilgili mevzuatımız engelliler için önemli avantajlar ve muafiyetler sunuyor.
En önemli indirimlerden birisi gelir vergisinde yaşanıyor.
Çalışma gücünü en az yüzde 40 ve üzerinde kaybetmiş olan çalışanlar için vergi indirimi sağlanıyor ve bu indirim maaşlara yansıyor.
Ayrıca erken emeklilik imkanı da sağlıyor.
Çalışma gücünün yüzde 80'ini kaybetmiş bulunan çalışan birinci derece engelli, yüzde 60'ını kaybetmiş bulunan çalışan ikinci derece engelli, asgari yüzde 40'ını kaybetmiş bulunan çalışan ise üçüncü derece engelli sayılıyor.
Engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, çalışanın vergi hesabında ücretinden indiriliyor.
NASIL ALINIYOR?
Çalıştığınız işyerinden çalıştığınıza dair belgelerle vergi dairesine başvurduğunuzda oradan sizi hastaneye sevk ediyorlar.
Bu kontrolün sonunda yüzde 40 ve üzerinde bir vergi indirimi alırsanız hem erken emekliliğin hem de gelirdeki artışın önü açılıyor.
Şartları sağlayıp indirimden yararlanması uygun görülmüş işçilere, devletin her yıl başında yeniden belirlediği rakamlar üzerinden vergi indirimi uygulanıyor.
Engelli vergi indirimi çalışanın engel derecesine karşılık gelen rakamın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile uygulanıyor.
BU YIL KAÇ LİRA OLDU?
2021 yılı vergi indirimleri:
1. derece engelli: 1.500 TL
2. derece engelli: 860 TL
3. derece engelli: 380 TL
MAAŞA NASIL YANSIYOR?
1. derece engelli: 1.500 x 0.15= 225 TL
2. derece engelli: 860 x 0.15= 129 TL
3. derece engelli: 380 x 0.15= 57 TL