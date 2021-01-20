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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin yüzünü güldürecek ödeme: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları için tarihler... Emeklinin yüzünü güldürecek ödeme: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları için tarihler...
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşları yeni yıl zammı sonrasında artış gösterdi. 2021 emekli maaş zammı TUİK rakamları sonrasında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Fark oluşması halinde her yıl ödenen emekli maaş farkları için tarih açıklaması da gelmişti. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları için tarihler...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 19:26 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 19:26
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları için tarihler açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ve Temmuz ayları arasında belirlenen enflasyon rakamları sonrasında 2021 yılı için zam miktarları belli oldu. Milyonlarca emekli 15 Ocak itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Emekli maaşlarına 7.36 oranından zam uygulanmasına karar verildi. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 emekli maaş farkları için tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak. Ödeme takvimi henüz belli olmadı. SGK tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapıldı. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira oldu.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,