Son dakika: Kur düştü ama fırsatçılar durmadı! Vatandaşın cebine göz diktiler

Ancak uzmanlar bunların marketler için çerez parası olduğunu, bahsi geçen rakamların marketlerin bir şubesinin bir günlük cirosu olduğunu belirtiyor. Cezaların daha ağır ve caydırıcı olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, "Fırsatçılar yıllardır duruyor. Ne üretici kazanıyor ne de tüketici. Aracı ve marketler ise her zaman kârlı çıkıyor. Daha sık denetimlerin yapılması ve daha ağır cezaların gelmesi şart" diyor.