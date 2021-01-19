Emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yılda iki kez zam ile birlikte iki kezde bayram ikramiye ödemesi alıyor. 4 Ocak tarihinde emeklilerin yeni yılda alacakları zam miktarı belli olmuştu. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni emekli maaşı bağlananlarda promosyon imkanından yararlanacak. 2021 yılı içinde emeklilerin alacağı ikramiye tutarı ve tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...