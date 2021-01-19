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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri... Emekliye 2000 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yılda iki kez zam ile birlikte iki kezde bayram ikramiye ödemesi alıyor. 4 Ocak tarihinde emeklilerin yeni yılda alacakları zam miktarı belli olmuştu. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni emekli maaşı bağlananlarda promosyon imkanından yararlanacak. 2021 yılı içinde emeklilerin alacağı ikramiye tutarı ve tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 20:15 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 20:18 Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri ayın kaçında ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında ortaya çıkan enflasyon rakamları sonrasında emeklilerin maaş zamları belli oldu. Milyonlarca emekli maaş ödemelerinin yanında, yılda iki kez olmak üzere ikramiye ödemeleri alıyor. Emeklilerin 2021 yılında alacağı ikramiye tutarı ve tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri... GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.
Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.