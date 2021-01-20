20 Ocak 2021, Çarşamba
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Sağlıkçıya müjdeli haber: Yıllık izin ve emeklilik talebi...

sürecinde özveriyle çalışan sağlık personeli için talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı. ’nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre; kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Sağlıkçıya müjdeli haber: Yıllık izin ve emeklilik talebi...

sürecinde özveriyle çalışan sağlık personeli için talepleri doğrultusunda yeni düzenlemeler yapıldı.

'nca 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıya göre; kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek, emeklilik talebinde bulunanların işlemleri yerine getirilecek.

Ayrıca ek ödemenin kapsamı da genişletildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine de ek ödeme yapılabilecek.

Atama talep edip de ataması yapılan personelin ayrılışının yapılmaması ise devam edecek.

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