19 Ocak 2021, Salı
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Son dakika: Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Resmen açıklandı: 268 bin liraya çıktı

Son dakika haberine göre ’nda () tarife değişti. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya çıkarken, betonarme ve diğer yapı tarzlarında metrekare hesaplama bedeli de yükseltildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Resmen açıklandı: 268 bin liraya çıktı

Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik yapıldı. Her yıl güncellenen tarifeler Resmi Gazete'den duyuruldu.

2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.

Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseldi.


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