Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ev satışları ne durumda | 2020 konut satışları | Yeni rekorlar arka arkaya geldi Ev satışları ne durumda | 2020 konut satışları | Yeni rekorlar arka arkaya geldi Ev satışları ne durumda | 2020 konut satışları | Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de konut satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'yı buldu. Bu önemli gelişmeyi A Para Araştırma Analisti Aysun Sarıtaç değerlendirdi. Giriş Tarihi: 14.01.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 10:58
Buna göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu.
.2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu.
İkinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı yüzde 68,7 olarak hesaplandı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.