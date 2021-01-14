Ev satışları ne durumda | 2020 konut satışları | Yeni rekorlar arka arkaya geldi

Ev satışları ne durumda | 2020 konut satışları | Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de konut satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'yı buldu. Bu önemli gelişmeyi A Para Araştırma Analisti Aysun Sarıtaç değerlendirdi.