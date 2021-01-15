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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı

Kiralık ev fiyatları sahibinden | Türkiye genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle, vatandaşların alışkanlıklarında büyük değişiklik oldu. Birçok kişi kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşıp, daha sessiz ve nüfusun az olduğu şehirleri tercih etti. 2020 yılına damga vuran il Muğla oldu. Özellikle Muğla'nın Bodrum ilçesi, turizmin kalbi olması nedeniyle ev kira fiyatlarından en çok etkilenen ilçe oldu. İşte Türkiye geneli il il artan kira fiyat oranları...

Giriş Tarihi: 15.01.2021 09:36
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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı
Son bir yılda kiralık konutlarda il bazında en büyük fiyat artışı yüzde 69’luk bir değişim ile Muğla’da yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı
Muğla’yı ise sırasıyla İzmir, Hatay, Tekirdağ ve Aydın takip etti.
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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı
Öte yandan kiralık konutta 2020 yılında fiyatların uçuşa geçtiği bir ilçe ise dikkat çekiyor.
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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı
Bodrum'da kira fiyatları 2020 yılında yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi.
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Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı

Yeni Şafak'ın haberine göre; İşte 2020 yılında Türkiye genelinde kiraların en fazla arttığı il ve ilçeler..