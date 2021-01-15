Kiralık ev fiyatları sahibinden | O ilçede oturanlar dikkat! Kira fiyatları yüzde 200 arttı

Kiralık ev fiyatları sahibinden | Türkiye genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle, vatandaşların alışkanlıklarında büyük değişiklik oldu. Birçok kişi kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşıp, daha sessiz ve nüfusun az olduğu şehirleri tercih etti. 2020 yılına damga vuran il Muğla oldu. Özellikle Muğla'nın Bodrum ilçesi, turizmin kalbi olması nedeniyle ev kira fiyatlarından en çok etkilenen ilçe oldu. İşte Türkiye geneli il il artan kira fiyat oranları...