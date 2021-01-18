Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo... Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bugünden itibaren zamlı maaşlarını almaya başlıyor. 2021 emekli maaşları 4 Ocak tarihinde açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında belli olan maaş zammı yanında emeklilere ödenecek fark ödemeleri için detaylar merak ediliyor. İşte, 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
Giriş Tarihi: 18.01.2021 18:41 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 18:41
2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli maaş farkları, enflasyon farkını maaş hesaplarına yansıtacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Emeklilerin yeni yıl maaşları Ocak-Temmuz aylarında ortaya çıkan enflasyon rakamlarına göre belli olmuştu. İşte, 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.