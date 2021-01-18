Emekliye beklenmedik zam müjdesi: 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli bugünden itibaren zamlı maaşlarını almaya başlıyor. 2021 emekli maaşları 4 Ocak tarihinde açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında belli olan maaş zammı yanında emeklilere ödenecek fark ödemeleri için detaylar merak ediliyor. İşte, 2021 Ocak farkı sonrasında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...