Tarih belli oldu! 500 bin işçiye en az 1.108 TL
İşçiye verilecek olan ikramiye için tarih belli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor. 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli. Cumhurbaşkanı kararına göre; birinci yarısı 29 Ocak’ta, diğer yarısı 11 Mayıs’ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık’ta verilecek. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.
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Yaklaşık 500 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor.
26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli.
Cumhurbaşkanı kararına göre; birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.
26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi oluyor.
Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira ikramiye alacak.