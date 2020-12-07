Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin büyük ölçekli ekipmanlarının üretimi tamamlandı

Akkuyu NGS için büyük önem taşıyan ekipmanlar, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik birimi olan Atomenergomash A.Ş. tarafından üretiliyor. Atomenergomash, ekipman üretimi çalışmalarını Akkuyu'nun dört güç ünitesi için de sürdürüyor.

Üretim süreciyle ilgili bilgi veren Atomenergomash A.Ş. Genel Müdürü Andrei Nikipelov, reaktör ünitesinin büyük boyutlu ekipmanları arasında yer alan ve ekim ayında Akkuyu NGS sahasına teslim edilen 4 adet buhar jeneratörünün yanı sıra, nükleer reaktörün gövdesinin ve reaktör kapağının da üretiminin tamamlandığını açıkladı.