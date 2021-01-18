Son dakika: Bakan Elvan'dan mali disiplin mesajı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin mali disiplinden taviz vermeyeceğini dile getirdi.
Salgınla mücadelede de Türkiye'nin başarılı bir performans gösterdiğini vurgulayan Bakan Elvan, "2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.
"2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. "
"Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz."