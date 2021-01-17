17 Ocak 2021, Pazar
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Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye ek zam müjdesi

Milyonların beklediği Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme... Pazartesi günü zamlı maaşlarına kavuşacak emekliler için bir müjdeli haber daha var. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5 üstündekilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak. (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını da yaptı. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Ocak zammıyla ilgili flaş gelişme: Emekliye ek zam müjdesi

Emekliye ek ödeme müjdesi... Milyonlarca emekli yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi.

ve emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, emeklilerininki yüzde 7.33 arttı.

Maaşlarla birlikte ek ödemeler de yükseldi.

Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti.

Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.

iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor.

Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

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