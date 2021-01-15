Emekliye 500 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağı belli oldu. Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. 2021 yılında ödenecek emekli ikramiye tutarları sorgulanmaya başlandı. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...