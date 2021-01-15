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15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye 500 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri... Emekliye 500 TL ikramiye müjdesi: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli yılda iki kere zam alırken, iki kere de ikramiye alıyor. Geçtiğimiz hafta belli olan emekli maaş zammı sonrasında, 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni emekli maaşı bağlananlar promosyon imkanından yararlanacak. 2021 yılı emekli ikramiye tutarları ve ödeneceği tarihler araştırılmaya başlandı. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2021 19:54 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 19:54
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından, yeni yılda emekli maaşlarının ne kadar olacağı belli oldu. Milyonlarca emekli maaşlarına ek olarak yılda iki kez olmak üzere bayram ikramiyesi alıyor. 2021 yılında ödenecek emekli ikramiye tutarları sorgulanmaya başlandı. İşte, emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiye tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.
Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.