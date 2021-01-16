Emekliye 554 TL zam müjdesi! Zamlı emekli maaşının yatacağı tarih belli oldu

Bu ay Bağ- Kur tarım emeklilerine en az bin 524 lira yatırılacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılara da en az 2 bin 419 lira ödenecek. Ocak zammıyla en yüksek aylık ise ek ödeme dahil 554,30 lira artışla 7 bin 184 lira 68 kuruşa ulaştı.