Son dakika: Değerli konut vergisinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler için geçerli olacak, kimler muaf?
Son dakika haberine göre Değerli konut vergisi uygulama esasları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 5 milyon lirayı aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabi olacak. Düzenlemeye göre tek konutu olanlar vergiden muaf tutulacak. Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Birden fazla meskeni olanlar 5 milyon TL'den fazla değeri olan konutlar içerisinde en düşük bedelliyi esas alarak vergi ödeyecek. İşte ayrıntılar...
Değerli konut vergisi uygulama esaslarını belirleyen tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar vergiden muaf tutulacak.
Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre; birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.
Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de geçerli olacak.
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar; 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3; 10 milyon TL'ye kadar olanlar; 7.5 milyon TL'si için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6; 10 milyon TL'den fazla olanlar; 10 milyon TL'si için 22,500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.
MATRAH OLARAK TAŞINMAZIN TOPLAM DEĞERİ ALINACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan değerli konut vergisi uygulama genel tebliğine göre, mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet, gerekse elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak. Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılacak.
BELEDİYEDEN ALINAN BİNA VERGİ DEĞERİ DİKKATE ALINACAK
İlgili mükellefler beyannamelerini, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösteren belgeyi eklemek suretiyle, ilgili yılın 20 Şubat tarihine kadar taşınmazın bulunduğu yerin vergi dairesine verecekler.
Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler ise değerli konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine verecekler.
VERGİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENMİŞTİ
Aralık 2019'da değerli konutlara vergi düzenlemesi getirilmiş, Şubat 2020'de ise söz konusu düzenleme değiştirilerek yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti. TBMM'ye sunulan 2021 bütçesinde değerli konut vergisinden tahsilat hedefi 350 milyon TL olarak belirlenmişti.