

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 5 milyon TL ile 7.5 milyon TL arasında olanlar; 5 milyon TL'yi aşan kısmı için binde 3; 10 milyon TL'ye kadar olanlar; 7.5 milyon TL'si için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6; 10 milyon TL'den fazla olanlar; 10 milyon TL'si için 22,500 TL, fazlası için binde 10 oranında vergilendirilecek.