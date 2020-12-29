Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor. İşte, Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Son gün...