Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Son gün... Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Son gün...
Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması için yapılan düzenlemede başvuru süreci doluyor. Son günün 31 Aralık olarak belirlendiği yapılandırma işlemleri kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulundu. 40 günlük süreçte ise toplam yapılandırmaya kabul edilen miktar 76 milyar 45 milyon 643 bin lira oldu. İşte, Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Son gün...
Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 18:18
Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması amacıyla çıkarılan düzenleme kapsamında bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuruda bulunurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan bilgiye göre, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile sağlanan olanaklara mükellefler yoğun ilgi gösteriyor. İşte, Vergi yapılandırması ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması nereden, nasıl yapılır? Son gün...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 6 milyon 575 bin mükellef başvuru yaptı. Bu kapsamda 7 milyon 330 bin yapılandırma dosyası oluşturulurken, 40 günlük süreçte 76 milyar 45 milyon 643 bin liralık alacak yapılandırılmış oldu. Mükellefler, bugüne kadar 1 milyar 280 milyon lira ödeme yaptı.
Yetkililer, son günü beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvuru yapılmasının mükellefler ve çalışanlar açısından çok daha sağlıklı olacağını vurguladı.
Düzenlemeden yararlanmak için başvurular "www.gib.gov.tr" veya "www.turkiye.gov.tr" internet adresleri üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.
PEŞİN ÖDEMEDE VERGİ BORCU ANAPARAYA KADAR DÜŞEBİLİYOR
Söz konusu kanunla birikmiş vergi borçlarının ödenmesinde çok önemli imkanlar sağlanıyor.
Bu kapsamda yapılandırmaya başvuran ve peşin ödeme gerçekleştiren mükellefler, neredeyse vergi borçlarının sadece anaparasını ödeme imkanına kavuşuyor.