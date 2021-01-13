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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ücretler değişti! Vergi ve harçlar... Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ücretler değişti! Vergi ve harçlar... Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren vergi ve harç ücretlerinde değişiklik oldu. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçların ne kadar olacağı merk ediliyordu. Öte yandan mükelleflerin bu yıl ödeyecekleri vergilerin hesaplanmasında da yeniden değerlendirme oranı belirleyici olacak. TÜİK verilerine göre, önceki yıla göre TÜFE yıllık yüzde 14.03, YÜFE yüzde 23.11 ve enflasyon oranı yüzde 14.60 artış gösterdi. Giriş Tarihi: 13.01.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 10:52
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yeniden değerlendirme oranının yüzde 9,11 olarak belirlenmesinin ardından trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında artış yaşanmıştı. Yeniden değerlendirme oranı bu ücretlerin yanı sıra mükelleflerin bu yıl ödeyecekleri vergilerin hesaplanmasında ağırlıklı olarak belirleyici olacak. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin 2021 bütçesinde yer alan 1.1 trilyon liralık gelirin 922.7 milyar lirası vergilerden oluşacak. Bu vergilerin 2021 bütçesi içerisindeki dağılımına bakıldığında devletin, gelir vergisinden 195.3 milyar lira, kurumlar vergisinden 105.2 milyar lira, özel tüketim vergisinden 213.7 milyar lira, dahilde alınan KDV'den 70.6 milyar lira, ithalatta alınan KDV'den 194.9 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinden 18.5 milyar lira, BSMV'den 28.5 milyar lira, damga vergisinden 23.8 milyar lira, harçlardan 34.4 milyar lira, diğer vergilerden de 37.9 milyar lira gelir etmesi öngörülüyor.
Tüm bu öngörülere ulaşmanın yolu da mükelleflerin, vergilerini takip edip ödemelerinden geçiyor. Sistem Global Danışmanlık Denetim Müdürü Adil Gökçe Karagülle, hem vatandaşın hem de devletin bütçesine yön verecek bazı mali yükümlülüklerin nasıl hesaplandığını şöyle dile getirdi:
"Öncelikle 28 Aralık 2020 tarihinde Asgari Ücret Komisyonu kararı ile 2021 yılı asgari ücret tutarı belirlendi. 29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğler ile de 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar açıklanmış oldu. Had ve tutarlardaki artışın hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre, önceki yıla göre TÜFE yıllık yüzde 14.03, YÜFE yüzde 23.11 ve enflasyon oranı yüzde 14.60 artış gösterdi. Bu göstergeler, 2021 yılı boyunca, hayatımızın pek çok alanında karşılaşacağımız vergi ve diğer maliyetleri de belirledi."
Milliyet'de yer alan habere göre, Karagülle, bu yıl mükelleflerin günlük hayatta en sık karşılaşacakları mali yükümlülükleri, söz konusu parametrelere göre hesapladı.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 4.203 LİRA 2021 yılı net asgari ücret yüzde 21.56 artış ile 2.825,90 TL olarak açıklandı. 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla brüt asgari ücret aylık 3.577,50 TL olarak belirlendi.