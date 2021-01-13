Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O ücretler değişti! Vergi ve harçlar...

"Öncelikle 28 Aralık 2020 tarihinde Asgari Ücret Komisyonu kararı ile 2021 yılı asgari ücret tutarı belirlendi. 29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan genel tebliğler ile de 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar açıklanmış oldu. Had ve tutarlardaki artışın hesaplanmasında kullanılan yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre, önceki yıla göre TÜFE yıllık yüzde 14.03, YÜFE yüzde 23.11 ve enflasyon oranı yüzde 14.60 artış gösterdi. Bu göstergeler, 2021 yılı boyunca, hayatımızın pek çok alanında karşılaşacağımız vergi ve diğer maliyetleri de belirledi."

Milliyet'de yer alan habere göre, Karagülle, bu yıl mükelleflerin günlük hayatta en sık karşılaşacakları mali yükümlülükleri, söz konusu parametrelere göre hesapladı.