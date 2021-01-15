15 Ocak 2021, Cuma
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Merakla beklenen tarih belli oldu! Emekliye 1.733 TL!

Milyonların beklediği zammının yatacağı tarih belli oldu. Yeni zamlara göre emeklinin cebine en az 1.733 TL girecek. Ocak zamlarını ayın 4’ünde öğrenen memurlar ve emekliler, şimdi de bu artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyacak. Peki zamlı maaş ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ne kadar olacak? Emekliler için zamlı maaş ödemelerinde son durum ne? İşte emekli ve memurun yeni maaşlarıyla ilgili tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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Merakla beklenen tarih belli oldu! Emekliye 1.733 TL!

Emekli merakla yeni maaşının yatacağı tarihi bekliyor. Ocak zamlarını ayın 4'ünde öğrenen memurlar ve emekliler, şimdi de bu artışın yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koyacak.

Zamlı maaş ödemeleri bugün memurlar ile başlıyor.

Emekliler ise pazartesi gününden itibaren yeni aylıklarını hesaplarında görecek.

KİME, NE ZAMAN?


Zamlı aylıklar ilk olarak emeklilerine ödenecek.

SSK emeklileri, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı aylıklarını alacak.

SSK emeklilerine ödemeler ayın 26'sında tamamlanacak.

Bağ- Kur emeklileri de yüzde 8.36 zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında cebine koyacak.

emeklileri ise maaşlarını zammı yansıtılmadan aldı.

Yüzde 7.33 artışla oluşan zam farkı, bu ay içerisinde, tarafından duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

MEMURA EN AZ 4.500 TL


Memurların Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e ulaşırken, bu artış hem maaşlara hem aile yardımına yansıdı.

Aile yardımı dahil en düşük maaş 4 bin 500 liraya yükseldi.

Memurlar yeni maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesaplarında görecek.

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