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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli maaş farkları için flaş tarih: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 maaş farkları sonrasında... Emekli maaş farkları için flaş tarih: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 maaş farkları sonrasında...
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından ödeme tarihleri merak ediliyor. Uzun süredir beklenen Temmuz-Ocak ayları arasında enflasyon oranı 8,36 olarak açıklandı. Hal böyle olunca memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 4.36 oranında zam yapılacak. Ayrıca vatandaşlar maaş farkları için tarih açıklamasını bekliyordu. İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 maaş farkları sonrasında...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 18:14
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 yılı Ocak zammı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından ödemelerin yapılacağı tarih merak ediliyordu. Bunun yanında maaşlar ile birlikte farklarında ne zaman ödeneceği sorgulanıyor. Enflasyon rakamının 8.36 olarak açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 4.36 oranında zam yapılacak. İşte, Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2021 maaş farkları sonrasında...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR
Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.
Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.
EMEKLİ OCAK ZAMMI BELLİ OLDU
Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2021 asgari ücretin açıklandığı geçtiğimiz haftanın ardından gözlerin çevrildiği ve 12 milyonu aşkın emekli maaşını belirleyecek olan zam ve enflasyon oranları 4 Ocak itibariyle belli oldu. Ocak ayı emekli zammı ile ve yeni memur maaşları ile ilgili bugün açıklananolan enflasyon rakamları ile birlikte emekli, memur emeklisi, memur, SSK ve BağKur emeklisi gibi birçok farklı kategoride 2021 emekli maaşı belli oldu.
2021 OCAK ZAMMI AÇIKLANDI
Gelen son dakika haberine göre, SSK ve Bağ-Kur'luların emekli zammı 8.36 oldu. Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ile birlikte 7.36 zam alacak.
2020 İKİNCİ YARISINA GÖRE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN BEKLENTİ ORANI
Memur ve emeklilerin beklediği 4 Ocak günü enflasyon rakamlarının açıklanması ve yılın altışar aylık 2 periyodunda kimin ne kadar zam ile maaş alacağını da ortaya koydu. Emekli ve memur maaş zam miktarlarları bugün resmen açıklandı.