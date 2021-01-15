15 Ocak 2021, Cuma
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65 yaş aylığına zam: Yaşlıya 763 lira!

aylığıyla ilgili müjde... Ocak, 65 yaş aylığı alan 768 bin kişi için de zam ayı oldu. Yaşlıların geliri, memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi. 65 yaş aylığı 711,50 liradan 763,67 liraya çıktı. Bu ay asgari ücretteki yüzde 21.56'lık artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti. Kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 705 liranın altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2021
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65 yaş aylığına zam: Yaşlıya 763 lira!

Ocak, aylığı alan 768 bin kişi için de zam ayı oldu.

Yaşlıların geliri, memur maaş katsayısındaki artışla yükseldi.

65 yaş aylığı 711,50 liradan 763,67 liraya çıktı.

Bu ay asgari ücretteki yüzde 21.56'lık artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti.

Kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 705 liranın altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek.

65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir şartına uyan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor.

65 yaş aylığı alanlara sağlık da ücretsiz.

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