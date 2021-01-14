Son dakika: Turizmde yeni dönem! Bakanlık devreye girdi: Artık zorunlu olacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, online satış kanalları ile ilgili düzenleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Seyahat Acentaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Online satış kanalı "Seyahat acentalarının tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama ve satışını gerçekleştirdiği alanları," olarak belirlendi.