Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı! İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanlarına aday oldu

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülüne"de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı unvanına almıştı. Havalimanı ayrıca Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu ve her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başarmıştı.

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