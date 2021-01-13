Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Sigortalılara imkan tanınacak
Emekli olmak isteyenlere güzel haber var. Sigortalılara kredi imkanı tanınacak. Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara isterlerse kredi imkanı da var. Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak... İşte emekli olmak isteyenleri ilgilendiren o fırsat.
Emekli olmak isteyenlere müjde. Sigortalılara kredi imkanı tanınacak.
Prim borcunu yapılandırarak ya da ihya ederek emekli olabilecek sigortalılara isterlerse kredi imkanı da var.
Geri ödeme ise emekli aylığından taksitlerle yapılacak. İşte emekli olmak isteyenleri ilgilendiren o fırsat.
Yapılandırma yasası milyonların yüzünü güldürdü.
Prim borcu olanlar bundan kolayca kurtulurken, daha önce durdurulan hizmet süreleri avantajlı tutardan ihya edilebiliyor.
SGK, sağladığı yeni imkanla da bu işlemlerle emekli olabilecek durumda olan ancak yeterli nakdi bulunmayanlara kredi kolaylığı başlattı.
Bunun için Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank ile protokol imzalandı.
KİMLER ALABİLECEK?
● Birikmiş prim borcu öderse 4/b'den yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● 4/b prim borcunu öderse 4/a'dan yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● Ek-5 ve Ek-6 kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu öderse yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
● Askerlik ve doğum borçlanması ile yaşlılık aylığı alabilecekler,
- Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda emekli olabilecekler.