Emekliye ikramiye müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL promosyon...

2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yılda iki kez zam, iki kez de ikramiye alıyor. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni maaş bağlananlarda promosyondan faydalanacak. 2021 yılı emekli ikramiye miktarları ve hesaplara yatacak tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL...