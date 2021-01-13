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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye ikramiye müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL promosyon... Emekliye ikramiye müjdesi: 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL promosyon...
2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon emekli yılda iki kez zam, iki kez de ikramiye alıyor. Ayrıca 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni maaş bağlananlarda promosyondan faydalanacak. 2021 yılı emekli ikramiye miktarları ve hesaplara yatacak tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 18:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 18:24
2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL promosyon olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ocak-Temmuz aylarında alacakları zam miktarını sorgulamaya devam ediyor. Ayrıca bayramlarda hesaplara yatacak ikramiyelerin miktarı ve tarihleri merak ediliyor. 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylık bağlananlar promosyondan yararlanacak. 2021 yılında emeklilere iki ayrı bayram ikramiyesi verilecek. İşte, 2021 Ocak zammı sonrasında emekli ikramiyeleri ne kadar oldu? 500 TL promosyon...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
Emekli vatandaşlara bu yıl iki bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişikliğe gidilmezse emeklilere 1.000'er lira ödenmesi öngörülüyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri ise şöyle;
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021 Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.
Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Yüzde 8.36 zam alan SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak.