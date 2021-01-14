14 Ocak 2021, Perşembe
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Asgari ücret zammıyla beraber nakdi ücret desteği de arttı! 1422 TL ödenecek

zammının ardından nakdi ücret desteği de artıyor. Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye devam ederken; işçi ve işvereni koruma adımlarını da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteği yüzde 21.56 zamlandı, istihdam teşvikleri de yükseltildi. İşte 2021 destek tutarları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2021
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Asgari ücret zammıyla beraber nakdi ücret desteği de arttı! 1422 TL ödenecek

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirmeye devam ederken; işçi ve işvereni koruma adımlarını da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteği yüzde 21.56 zamlandı, istihdam teşvikleri de yükseltildi.

İşte 2021 destek tutarları...

Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı bin 170 lira olan nakdi ücret desteği 252 lira artışla bin 422 liraya çıktı.

İstihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu.

Nakdi ücret desteği ücretsiz izne ayrılanlara veriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her iki alandaki artışın Ocak itibariyle geçerli olduğunu belirterek, çalışanlara ve işverenlere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

3 BİNİ AŞKIN SOSYAL ATAMA


Bakan Selçuk, bu ay hem engellilerin hem devlet korumasından yararlanmış gençlerin hem de şehit yakını ve gazilerin atamasının yapılacağını söyledi.

Toplam atanacak kişi sayısının 3 bini geçeceği belirtildi.

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