13 Ocak 2021, Çarşamba
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İkinci el otomobil almak isteyenlere uyarı! İkinci arabalarda fiyatlar artacak mı?

İkinci el otomobil ve sıfır otomobil almak isteyenler fiyatların düşmesini beklerken, uzmanlardan önemli uyarı geldi. İkinci el araba fiyatları artacak mı? Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, ayın 15'inden sonra piyasanın normale dönmesini bekledi. Uzman isim ikinci el otomobil almak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2021
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İkinci el otomobil almak isteyenlere uyarı! İkinci arabalarda fiyatlar artacak mı?

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, neredeyse tamamen duran ikinci el araç piyasası için, "Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. İnşallah bu aşıyla beraber sektör rutin gidecektir. Ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle '0' araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı.

Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek '0' fiyatını geçmeye başladı. Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Ancak satışları aşırı fiyat artışı nedeniyle duran ikinci el araç piyasasında son dönemde fiyatlarda yüzde 5-10 seviyesinde geriledi.

"BUNDAN SONRA O ÇOK YÜKSELİŞLER OLMAYACAK"

Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayın 15'inden sonra sektörün rutine döneceğini belirterek, "Sektör çok durgun. Bu hem pandemiden dolayı hem de her sene sektör yıl sonu ve başında durur. Pandemi döneminde çok aşırı bir yükselme olmuştu ve şuanda fiyatlarda yüzde 5-10 arasında gerileme oldu.

Ciddi bir durgunluk var. Sektör bu durumda. Ancak ayın 15'inden sonra tekrardan sektörün normale gelmesini bekliyoruz. Bundan sonra o çok yükselişler olmayacak. Rutin bir yükseliş olur. Alış ve satışlar normale döner" diye konuştu.

"SATIŞLAR NORMAL RUTİNDE GİDECEK"

Artık sektörde fahiş fiyat artırımlarının olmayacağını da aktaran Güveloğlu, korona virüs aşılarının vurulmaya başlamasının da olumlu olacağını kaydederek, "Öncesinde galericiler arabalarını galerilerde sergilememeye başlamışlardı. İnternet sitelerine koymamaya başlamışlardı. Artık bu yavaş yavaş normale bindi. Bu arabalar alınıp satılacak çünkü ihtiyaç. Aşıdan sonra sektör rutin gidecek. Aman aman bir yükselişler olmayacak. Normal rutinde gidecek" ifadelerini kullandı.

"SEKTÖR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HIZ KAZANACAK"

Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Güveloğlu, "Öyle eskisi gibi fahiş artışlar olmayacak. İhtiyacı olan alacak, ihtiyacı olan satacak. Çok ciddi bir düşüş beklenmesin olmayacak. Çok ciddi yükselişte olmayacak. Normal seyrinde gidecek. Her yıl olduğu gibi sektör yıl sonu ve başında durur sonrada normale döner. Sektör önümüzdeki aylarda hız kazanacak. İnşallah bu aşıyla beraber virüs gitmiş olur ve otomobil sektörü hız kazanacak" şeklinde konuştu.

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