En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar... Pandemi nedeniyle artan otomobil fiyatlarından yakınan sürücüler için, düşük fiyatlı araba almanın önü açıldı. Piyasa fiyatının neredeyse yarısına alınan hacizli arabalar, ihale yoluyla satışa çıkıyor. İşte marka marka model model çok uygun fiyatlı arabaların listesi...