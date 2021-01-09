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Haberler Galeri En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar... Pandemi nedeniyle artan otomobil fiyatlarından yakınan sürücüler için, düşük fiyatlı araba almanın önü açıldı. Piyasa fiyatının neredeyse yarısına alınan hacizli arabalar, ihale yoluyla satışa çıkıyor. İşte marka marka model model çok uygun fiyatlı arabaların listesi...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 09:05
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

İşte sürücülerin merakla beklediği birbirinden uygun fiyatlı otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

İŞTE SATIŞA ÇIKAN BAZI OTOMOBİLLER

2016 model Ford Focus dizel
İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira
Muhammen bedeli 134 bin lira

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

2017 model Honda Civic benzinli
İhale başlangıç bedeli: 116 bin lira
Muhammen bedeli: 220 bin lira

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

2016 model Nissan Qashqai benzinli
İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 185 bin lira

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En ucuz ikinci el arabalar | 2. el araba modelleri ve fiyatları | Dikkat! Yarı fiyatına satışa çıktılar

2017 model BMW 3.18 dizel
İhale başlangıç bedeli: 207 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 405 bin lira