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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Uzmanlar o tarihe işaret etti: İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi... Uzmanlar o tarihe işaret etti: İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi... Son dakika haberi... İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Yeni yıla girmemize ile birlikte en çok merak edilen konular arasında ikinci el otomobil piyasası yer aldı. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sonrası otomotiv üretimine ara verilmesi nedeniyle, Türkiye'de ikinci el araba fiyatları sert yükselmişti. Sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine dönse de, uzmanlardan araba alacaklara uyarı geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2021 beklentisi nedir? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 01.01.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 11:18
Son dakika... İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasası da etkilenmişti. Sıfır araçların piyasaya sürülmesi ile birlikte ikinci el otomobilde fiyatlar düşüşe geçti. 2021'e girmemize ile birlikte otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? Otomobil piyasasında 2021 beklentisi nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.
İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37),
"İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.
İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32),
"Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.