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Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş: Pandemi döneminde hobi marketine ilgi arttı

nedeniyle evlerimize kapandığımız son 1 yılda elişi malzemelerine ve hobi ürünlerine ilgi arttı. Yönetim Kurulu Başkanı , “Firmamızın bünyesinde faaliyet gösteren bu süreçte insanlara sorunlarını unutturan bir hobi marketi oldu” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Girişimci işadamı Umut Önder Altıntaş: Pandemi döneminde hobi marketine ilgi arttı

ovid-19 virüsünün ortaya çıktığı 2020 yılının ilk aylarından bu yana evlerimize kapandık, izole yaşamlar sürmeye başladık. Kimileri bu dönemi hüzün, kaygı ve korkuyla geçirirken, kimileri ise bu süreci kendini geliştirmek, yenilemek için bir fırsat olarak gördü, sanata merak saranların ve el becerilerinin farkına varanların sayısında artış oldu. Bu süreçte evde canı sıkılanların imdadına Altıntaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Elişi Hobi Market yetişti.

YÜZ GÜLDÜRÜYOR
Altıntaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Umut Önder Altıntaş, sektörün öncüsü konumundaki Elişi Hobi Market'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı hobi marketleri arasında yer aldığını söyledi: "Ülkemize yüz güldüren bir armağan olarak kurulan Elişi Hobi Market, Türkiye'nin alanında ilk ve tek geniş kapsamlı hobi marketi. Dünyanın da sayılı hobi marketleri arasında. Pandemi döneminde hizmete hız kesmeden devam edebilen az sayıdaki firmalardan. Dünyanın tanınmış tüm hobi markalarını ve ülkemizin alanındaki öncü firmalarını bir çatı altına toplayan Elişi Hobi Market, bu zorlu süreçte tüm hobi severlerin sorunlarını unutup kendilerini buldukları bir hobi marketi oldu."

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