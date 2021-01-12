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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. İşte, 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2021 19:52
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?