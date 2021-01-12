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Haberler Galeri Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranı geçtiğimiz günlerde belli oldu. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. İşte, 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 12.01.2021 19:52
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekliler zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Enflasyon oranı doğrultusunda memurların maaşına yüzde 7.36 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. İşte, 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aylık emekli maaşlarına yıl içerisinde ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam alıyor. 2021'de yapılacak ilk zam oranı ocak ayının ilk günlerinde belli oldu. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Bu rakamla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacağı ortaya çıktı.

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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam alacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları için tarih: 2021 emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.